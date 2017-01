Ein hochmodernes Kontrollzentrum zur Routenoptimierung und zur Gewährleistung der Sicherheit der Seeleute, der Flotte und der Ladung. CMA CGM Navigation and Port Operations Center in Singapur. Foto © CMA CGM Group Das neu eröffnete CMA CGM Navigation and Port Operations Center in Singapur Die CMA CGM Group, ein weltweit führendes Schifffahrtsunternehmen, freut sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...