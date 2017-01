Zürich - Welche Jobs werden am häufigsten ausgeschrieben und welche am häufigsten geklickt? Klicken sich Jobsuchende tatsächlich während der Arbeitszeit durch neue Angebote? Haben Männer Vorteile bei der Jobsuche? Die «JobCloud Market Insights», eine Studie von JobCloud - in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), kennt die Antworten.

Zum ersten Mal gibt JobCloud, das führende digitale Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt, zu dem u.a. jobs.ch und jobup.ch gehören, Einblick in ihren umfangreichen Datenschatz, um daraus die Verhaltensweisen von Jobsuchenden und Recruitern aufzuzeigen. Die «JobCloud Market Insights» vergleichen das Angebot auf den Jobportalen jobs.ch und jobup.ch und stellt es der tatsächlichen Nachfrage, also den Klicks von Jobsuchenden, gegenüber.

«Die «JobCloud Market Insights» nutzen das riesige Datenvolumen, das unsere Portale generieren - selbstverständlich anonymisiert - und zeigen der Öffentlichkeit, was tatsächlich auf dem Stellenmarkt passiert», so Renato Profico, CEO von JobCloud. «Wir freuen uns, mit der Publikation der Studie diese Daten erstmals zugänglich zu machen und werden sie in Zukunft laufend wiederholen und ausbauen.»

Die wichtigsten Insights:

Fachkräftemangel in der IT und BauEngineering

In der Deutschschweiz werden am meisten Stellen in der Berufsgruppe Informatik/Telekommunikation ausgeschrieben, aber verhältnismässig wenig geklickt. Der Fachkräftemangel in dieser Berufsgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...