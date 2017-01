Darmstadt / Zürich - Dr. Stefan Sigg wird zum 1. April 2017 neuer Chief Research & Development Officer und ergänzt als fünftes Mitglied den Vorstand der Software AG. Mit dieser Verstärkung fokussiert der Konzern die Weiterentwicklung neuer technologischer Innovationen im stark wachsenden Markt für neue digitale Lösungen - angetrieben durch die Megatrends Industrie 4.0 und Internet of Things. Zuletzt war Dr. Sigg als Führungskraft im Bereich R&D bei der SAP SE in leitender Funktion in Walldorf aktiv.

Dr. Stefan Sigg studierte Mathematik an der Universität Bonn und wurde dort im Jahr 1994 promoviert. Nach seinem Studium ...

