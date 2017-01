Am 16.01.2017 veröffentlichte die nationale chinesische Energiebehörde NEA die offiziellen Photovoltaik-Installationszahlen für das Gesamtjahr 2016, berichtet die Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. (AECEA). Demnach stieg die installierte PV-Leistung im Berichtsjahr um 34,24 Gigawatt, von 43,18 auf 77,42 GW.

Den vollständigen Artikel lesen ...