Expertenmeinung

2016 nur für die USA höhere Anleihe-Renditen

Im abgelaufenen Jahr sind die Renditen für Staatsanleihen zum Teil weiter deutlich gesunken. So ging die Rendite für die zehnjährigen britischen Papiere 2016 um knapp 0,9 Prozentpunkte auf 1,09 Prozent zurück. Das deutsche Pendant rentierte Anfang dieses Jahres mit 0,20 Prozent, Anfang Januar 2016 waren es noch 0,63 Prozent gewesen. Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe sackte um 0,22 Prozentpunkte auf 0,04 Prozent ab.

Dagegen geht es mit den Zinsen in den USA wieder bergauf. Angesichts einer stärkeren Konjunktur, sinkender Arbeitslosigkeit und anziehender Inflation hat die US-Zentralbank 2016 die Zinswende vollzogen. Die Rendite zehnjähriger Treasuries zog per Saldo im vergangenen Jahr um 0,15 Prozentpunkte auf 2,44 Prozent an.

