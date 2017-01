New York - Wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump haben Anleger an den US-Börsen am Dienstag eine zögerliche Haltung eingenommen. Fallende Kurse im Finanzsektor gaben am Tag nach dem "Martin Luther King Day" eine schwächere Tendenz vor, während der breite Markt vor allem auf die voranschreitende Berichtssaison und nach London schaute. Dort hatte Premierministerin Theresa May in ihrer Grundsatzrede zum Brexit eine klare Trennung von der EU angekündigt. Ausserdem im Fokus standen kritische Aussagen von Trump zur Stärke des US-Dollars.

Der Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,30 Prozent auf 19 826,77 Punkte nach. Zur historisch bedeutenden Marke von 20 000 Punkten blieb er damit weiterhin auf Abstand. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,30 Prozent auf 2267,89 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 fiel von seinem vor dem verlängerten Wochenende erreichten Rekordstand ab: er schloss 0,29 Prozent tiefer bei 5044,65 Punkten.

May und Trump hatten mit jüngsten Aussagen vor allem den Devisenmarkt bewegt. Die britische Premierministerin hatte in London einen "harten Brexit" ohne Zugang Grossbritanniens zum EU-Binnenmarkt angekündigt, aber zugleich mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...