In Mittelitalien hat sich am Mittwoch ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 5,3 an.

Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 10:25 Uhr Ortszeit circa 100 Kilometer entfernt von Rom. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können bei anfälligen Gebäuden ernste Schäden anrichten.

Bei robusten Gebäuden gibt es aber in der Regel nur leichte oder gar keine Schäden.