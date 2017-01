Zürich - Kudelski übernimmt das Unternehmen M&S Technologies mit Sitz in Dallas. Mit der Akquisition des US-Spezialisten für Cybersicherheitslösungen erweitere man die Technologiekapazität und das Kundenportfolio in dem Bereich, heisst es in einer Mitteilung des Westschweizer Sicherheits- und Verschlüsselungsspezialisten vom Dienstagabend.

In dem Geschäftsfeld liege ein strategischer Teil des angestrebten zukünftigen Wachstums der Gruppe, lässt sich CEO André Kudelski zitieren. 2016 wurde in den USA bereits Milestone Systems mit Sitz in Minneapolis gekauft. In den kommenden Monaten ...

