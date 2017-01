Die britische Regierung verfolgt beim EU-Austritt offenkundig über ein stringentes Konzept. Es wäre ein Fehler, wenn die EU die Entschlossenheit Londons unterschätzen würde.

Die Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag gab Einblicke in die Ziele der Regierung in London bezüglich der anstehenden Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Nachdem in den vergangenen Wochen über eine Planlosigkeit Mays in zentralen Fragen des Austritts spekuliert wurde, ließen die Ausführungen der Premierministerin erstmals Rückschlüsse auf eine grundlegende Strategie Großbritanniens zu, berichtet die Financial Times. Auffallend war, dass sich May bemühte, gegenüber der EU einen freundlichen Tonfall zu demonstrieren. "Ich weiß, dass viele fürchten, dass dies der Beginn der Auflösung der EU sein könnte. Lassen Sie mich klas sagen: Ich will nicht, dass das passiert. Es wäre überhaupt nicht im Interesse Großbritanniens. Es bleibt überwältigend und offensichtlich in Britanniens Interesse, dass die EU erfolgreich ist", sagte May. Damit ...

