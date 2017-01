Arbon (awp) - Der Gebäudezulieferer Arbonia, die ehemalige AFG, hat im Geschäftsjahr 2016 in allen drei Geschäftsbereichen Wachstum verbucht und dabei die eigene Guidance erfüllt. Die hohe Bautätigkeit in Deutschland und osteuropäischen Ländern stützte das Wachstum, in der Schweiz herrschte ein anhaltend starker Wettbewerbs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...