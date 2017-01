Arbon - Der Gebäudezulieferer Arbonia, die ehemalige AFG, hat im Geschäftsjahr 2016 in allen drei Geschäftsbereichen Wachstum verbucht und dabei die eigene Guidance erfüllt. Die hohe Bautätigkeit in Deutschland und osteuropäischen Ländern stützte das Wachstum, in der Schweiz herrschte ein anhaltend starker Wettbewerbs- und Importdruck. Die Ergebnisguidance wird bestätigt.

Der Umsatz des Bauausrüsters stieg um 5,7% auf 995,3 Mio CHF. Währungs- und akquisitionsbereinigt resultierte ein Plus von 0,9%, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Deutscher Markt positiv

Auch im zweiten Halbjahr sei die Bautätigkeit im wichtigen Markt Deutschland auf einem hohen Niveau geblieben. Als Treiber für die hier steigende Nachfrage nach Wohnraum werden die anhaltend hohe Zuwanderung aus dem Ausland und die Binnenmigration in die Ballungszentren genannt. Das tiefe Zinsniveau treibe Investitionen in Wohnungsneubauten weiter an, heisst es weiter.

Der Schweizer Markt leide weiterhin unter starkem Wettbewerbs- und Importdruck und einem rückläufigen Gewerbebau. Die osteuropäischen Märkte Slowakei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...