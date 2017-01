Paris - Die Unsicherheit vor der anstehenden Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump dominiert auch am Donnerstag das Börsengeschehen in Europa. Die Anleger wagten keine allzu grossen Sprünge und bescherten dem EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag ein Minus von 0,30 Prozent auf 3283,97 Punkte. Zudem warten die Investoren auf Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi anlässlich des EZB-Leitzinsentscheids.

An der Regionalbörse in Paris verlor der CAC-40 zuletzt 0,34 Prozent auf 4836,81 Punkte. In London gab der FTSE 100 0,63 Prozent auf 7201,68 Zähler nach.

Die EZB wird um 13.45 Uhr ihre Entscheidung bekannt geben. Eine Abkehr vom aktuellen Rekord-Niedrigzins sowie etwaige weitere geldpolitische Massnahmen werden indes nicht erwartet. Erst im vergangenen Monat hatte die Europäische Zentralbank ihr umstrittenes milliardenschweres Anleihekaufprogramm bis Ende 2017 verlängert. Dagegen hatte US-Notenbankchefin Janet Yellen am Vorabend die Fortführung ...

