Die britische Premierministerin Theresa May will eine klare Trennung von der EU. Die Verhandlungen würden jedoch hart, sagt sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Es stehe eine Zeit "folgenreicher Veränderungen" an.

Die britische Premierministerin Theresa May erwartet eine schwierige Scheidung von der EU. Großbritannien müsse sich auf harte Verhandlungen mit der Europäischen Union einstellen, sagte die Regierungschefin am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dem Land stehe eine Zeit "folgenreicher Veränderungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...