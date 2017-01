Liebe Leser,

Taschen, Geldbörse, Broschen, Ringe oder Halstücher. Wer seiner Liebsten etwas Angesagtes schenken möchte, geht am besten in ein Geschäft von Fossil. Auch bei Uhren hat der US-Konzern seine Finger im Spiel. Die Produkte gelten zwar nicht als Luxus, doch sind sie modisch immer auf der Höhe. Mit diesem Ansatz hat sich Fossil in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht. Fossil entwirft und vermarktet Uhren im mittleren Preissegment unter den Markennamen Fossil, Relics ...

Den vollständigen Artikel lesen ...