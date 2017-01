Zürich - Leonteq sieht die Weiterentwicklung von Technologie als eine der Hauptaufgaben im neuen Jahr. Die laufende Verbesserung der Software-Architektur sei entscheidend, sagte Chief Technology Officer Justin Arbuckle am sogenannten "(R)Evolution Day 2017" von Leonteq am Donnerstag. Man wolle eine viel bedarfsabhängigere Plattform schaffen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Insgesamt sei die Finanzbranche im Vergleich zu anderen Branchen weit zurück, was Technologie und Digitalisierung angeht, so Arbuckle. Ironischerweise treibe allerdings Regulierung Technologiefortschritte bei Finanzdienstleistungen voran. Um die steigenden Regulierungsanforderungen konsistent umzusetzen, sei dies der einzige Weg.

Die auf strukturierte Produkte spezialisierte Gesellschaft feiert am diesjährigen Expertentag für Kunden zehnjähriges Bestehen. Verwaltungsratspräsident Pierin Vincenz sprach erstmals an dem jährlichen Anlass die Einführungsworte. Der frühere Raiffeisen-Chef ist noch nicht ganz ein Jahr im Amt. Auch EFG International-Gründer Jean Pierre Cuoni war am Anlass am Donnerstag vertreten. Leonteq war 2007 aus der Privatbank hervorgegangen und als EFG Financial Products Holding 2012 an die Börse gegangen. Der Namenswechsel erfolgte im Juni 2013.

CTO Ergebnis der Strategieüberprüfung

Arbuckle ist erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...