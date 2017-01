Davos - Die britische Premierministerin Theresa May erwartet eine schwierige Scheidung von der EU. In Davos äusserte sich auch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble zu den bevorstehenden Verhandlungen.

Grossbritannien müsse sich auf harte Verhandlungen mit der Europäischen Union einstellen, sagte May am Donnerstag am Weltwirtschaftsforum in Davos. Dem Land stehe eine Zeit "folgenreicher Veränderungen" ins Haus. "Das bedeutet, dass wir akzeptieren müssen, dass der vor uns liegende Weg manchmal unsicher sein wird."

Sie strebe zugleich ein "mutiges und ambitioniertes Handelsabkommen mit der EU" an. Zudem wolle Grossbritannien nach dem Brexit eine weltweite Führungsrolle als stärkster Fürsprecher freier Märkte und des Freihandels einnehmen.

Warnung von Schäuble

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble signalisierte, dass man in den Verhandlungen das Beste tun werde, um die gegenseitigen ...

