Liebe Leser,

Bombardier profitiert weiterhin von einem lukrativen Rahmenvertrag mit der französischen Bahngesellschaft SNCF, der bereits 2006 zustande kam. SNCF orderte weitere 71 Doppeldeckerzüge mit einem Lieferwert von 1,16 Mrd. Euro.

Mehr als 700 Mio. Euro innerhalb von 2 Monaten

Von diesem Geld gehen allerdings "nur" 373 Mio. Euro an Bombardier. Der übrige Kaufpreis fließt an den Kooperationspartner Alstom. Die neuen Züge werden in der Metropolregion Paris zum Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...