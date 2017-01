Im Mai 2016 gab der Fastfoodgigant McDonald's bekannt, dass er seine zweimillionste Packung mit Apfelstückchen verkauft hat, seit er das Produkt 2004 in sein Angebot aufnahm. Die Apfelvermarkter sagen, es war ein Meilenstein für die Apfelindustrie und ihre Bemühungen, in den Lebensmitteldienstleistungssektor vorzudringen, wie von The Packer berichtet. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...