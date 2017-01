Regensdorf - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Stephanie Freise (41) die Leitung Kommunikation der SAP (Schweiz) AG und berichtet direkt an Phillips Hofmann, Head of Communications SAP MEE. Sie tritt die Nachfolge von Claudia Lukaschek an, die sich nach 18 Jahren entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen.

Stephanie Freise ist in ihrer neuen Funktion verantwortlich für die lokale Umsetzung der globalen Kommunikationsstrategie sowie für die Beziehungspflege zu Medien und Meinungsmachern. Zuvor war sie seit 2010 in verschieden Rollen für Microsoft Schweiz tätig, zuletzt als Bereichsverantwortliche und Mediensprecherin der Business- und Partnerkommunikation.

Im Anschluss an ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften ...

