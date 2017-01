Küsnacht - BB Biotech hat trotz eines für Biotech-Anleger schwierigen Jahres mit einer Gesamtrendite von 0.3% in CHF bzw. 1.9% in EUR knapp im Plus schliessen können. Die Aktienkursentwicklung wurde massgeblich durch die Auflösung des Abschlags zum Inneren Wert beeinflusst. Das Portfolio beendete das Jahr mit einer negativen Rendite von 19.1% in CHF, 17.6% in EUR bzw. 20.6% in USD und damit leicht besser als der Nasdaq Biotech Index. Das vierte Quartal 2016 wurde zunächst von einer positiven Kursentwicklung im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahl begünstigt, bevor anschliessend von Neuem die Themen Gesundheitskosten und Arzneimittelpreisinflation in den Mittelpunkt rückten. Trotz der schwierigen Umstände an den Märkten baute BB Biotech ihre Marktposition weiter aus und schlägt eine reguläre Dividende von CHF 2.75 pro Aktie vor.

US-Präsidentschaftswahl sorgte für zusätzliche Volatilität bei Biotech-Aktien

Während die breit gefassten Vergleichsindizes ihre Jahresgewinne im vierten Quartal ausbauten, verzeichnete der Nasdaq Biotech Index (NBI) im selben Zeitraum Verluste. Kursausschläge vor und unmittelbar nach den US-Präsidentschaftswahlen führten zu volatilen Märkten. Gross-kapitalisierte Biotech-Unternehmen wurden gegen Jahresende zu fast rekordtiefen KGVs gehandelt, Mid- und Small-Caps erlitten noch stärkere Bewertungsverluste. Keine dieser Entwicklungen stand in Zusammenhang mit den technologischen Rahmenbedingungen oder den Fundamentaldaten der Unternehmen.

Das vierte Quartal spiegelte das Gesamtjahr 2016 wider. Der NBI wies in diesem Zeitraum eine negative Gesamtrendite von 8.3% aus gegenüber einem Gewinn des S&P 500 von 3.8% und des Dow Jones Index von 8.7%. Ähnlich verhält es sich mit der Performance für das Gesamtjahr 2016. Der Nasdaq Biotech Index (NBI) gab 21.3% nach, während der S&P 500 Index 11.9% und der Dow Jones Index 16.5% zulegten (jeweils in USD).

BB Biotechs Wertentwicklung im 4. Quartal und im Gesamtjahr 2016

Der Aktienkurs von BB Biotech erholte sich im vierten Quartal (+10.4% in CHF, +12.8% in EUR und +5.5% in USD). Auslöser dieser Erholung war eine Kombination aus Erstarkung des US Dollar Wechselkurses und einer Auflösung der Differenz zwischen Aktienkurs und dem Inneren Wert. Für das Gesamtjahr 2016 verbuchte BB Biotech eine positive Gesamtrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...