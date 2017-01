Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Äusserungen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, die sich zurückhaltend zu schnellen Zinserhöhungen in den USA gezeigt hatte. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0689 USD gehandelt und damit höher als am Vorabend (1,0656 USD). Derweil bewegte sich das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...