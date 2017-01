Zürich-Kloten - CA Technologies hat die Übernahme der Automic Holding GmbH abgeschlossen - das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Automic ist führender Anbieter von Business Automation Software, die Unternehmen durch die Automatisierung von IT- und Geschäftsprozessen Wettbewerbsvorteile verschafft. Der Abschluss dieser Übernahme markiert einen bedeutenden Meilenstein in der CA Strategie: Mit der Erweiterung des Lösungsangebotes möchte CA seinen Kunden dabei helfen, die digitale Transformation in ihren Organisationen voranzutreiben, um in der heutigen Application Economy wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit dem Zukauf von Automic ergänzt CA sein Portfolio um neue Möglichkeiten zur Cloud-basierten Automatisierung und Orchestrierung und erhöht seine Reichweite im europäischen Markt. ...

