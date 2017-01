New Yorkk - Der US-Versicherer AIG befreit sich in einem Deal mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway von milliardenschweren Risiken aus alten Versicherungsverträgen. AIG zahlt dazu rund 10 Mrd Dollar an die Berkshire-Hathway-Tochter Nico, wie der Versicherer am Freitag in New York mitteilte. Nico übernimmt dafür einen Grossteil der langfristigen Risiken aus Verträgen, die AIG in den Jahren bis Ende 2015 abgeschlossen hatte. Dazu zählt den Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...