Lieber Leser,

der Goldpreis hat in dieser Woche starke Fluktuationen erfahren. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder darauf bestehen, die Wochenschlusskurse als erstes Bestätigung einer Trendwende oder eines Ausbruchs heran zu ziehen. Denn, in der vergangenen Woche, hat der Goldpreis trotz dem erstmaligen Überwinden der wichtigen Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze, auf Wochenbasis unterhalb geschlossen. Darüber hinaus, stieg der Preis zwar in dieser Woche wieder deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...