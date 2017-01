Bayer muss bei der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Mosanto mit Widerstand aus Brüssel rechnen. "Das neue Unternehmen hätte ja einen enormen Einfluss auf das Saatgut- und Pestizidgeschäft und auf die Bauern", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe).

Gerade in Deutschland sehe man den Einsatz von Pestiziden ja "besonders kritisch". Die Monsanto-Übernahme falle aber in den Aufgabenbereich der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Diese werde sich aber, so Andriukaitis, die Übernahme des US-Saatgutherstellers "sehr, sehr genau ansehen".