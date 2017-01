Liebe Leser,

MCD hat im 3. Quartal 2016 wieder mehr Kunden in seine Restaurants gelockt als erwartet. Die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche - also ohne Neueröffnungen in den letzten 13 Monaten - legten um 3,5% zu. Der Umsatz schrumpfte allerdings um 3% auf 6,4 Mrd $. Grund dafür ist der zunehmende Verkauf eigener Filialen an Franchisenehmer im Rahmen einer Initiative, die der Konzernchef 2015 gestartet hatte. Im schwierigen Heimatmarkt gab es ein Verkaufsplus von 1,3%.

Ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...