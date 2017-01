Bayer Leverkusen hat am 17. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:1 gegen Hertha BSC gewonnen. Beide Teams standen zu Beginn der Partie sehr kompakt, hielten sich offensiv aber noch zurück.

In der 12. Minute brachte Ömer Toprak die Leverkusener dann in Führung, in der 36. Minute verwandelte Hakan Calhanoglu einen Elfmeter für die Gastgeber. Erst in der 45. Minute konnte Valentin Stocker auf 1:2 verkürzen. In der zweiten Hälfte zeigte sich Leverkusen zunächst dominant, gegen Ende des Spiels drängten die Berliner dann auf den Ausgleich, doch in der 89. Minute traf Calhanoglu zum 3:1.