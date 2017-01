In Nordrhein-Westfalen ist ein möglicher Komplize des am Freitag in Wien festgenommenen Terrorverdächtigen gefasst worden. Der Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) in Neuss gestellt worden, teilte das Landeskriminalamt am Sonntag mit.

Der Mann werde der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verdächtigt. Wie "Focus Online" unter Berufung auf Justizkreise berichtet, soll er einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant haben. Er habe in engem Kontakt zu dem 17-Jährigen, der ein Attentat in Wien geplant haben soll, gestanden.