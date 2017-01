Liebe Leser,

dank eines starken Markengeschäfts hat Leifheit den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 3,6% gesteigert. Die Marken Leifheit und Soehnle haben sich in allen Regionen gut verkauft. Kein Wunder, denn Produkte wie der elektrische Fenstersauger erhalten in Verbrauchertests regelmäßig Bestnoten. Auch der Online-Handel hat das Wachstum unterstützt. Das kleinere Volumengeschäft ist dagegen unerwartet stark geschrumpft. Operatives Ergebnis und Nettogewinn gingen ebenfalls zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...