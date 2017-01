Die SMA Solar Technology AG (Niestetal) berichtete am 23.01.2017, sie habe im Jahr 2016 Photovoltaik-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von über 1 Gigawatt in Indien ausgeliefert. Das entspreche einem Marktanteil von rund 26 Prozent. Insgesamt wurden in Indien im vergangenen Jahr nach SMA-Schätzung 3,9 Gigawatt PV-Leistung zugebaut.

