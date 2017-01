Thalwil - Der Halbleiterhersteller U-blox tätigt die bisher grösste Akquisition in der 20-jährigen Firmengeschichte. Er kauft für 52,5 Mio USD Teile der chinesischen SIMCom Technology Group und steigt damit zu einem der weltweit grössten Anbieter von M2M-Kommunikationsmodulen auf. An der Börse kommt der Deal sehr gut an.

U-blox wird im Bereich des "Internet der Dinge" zu einer grossen Nummer. Auf einen Schlag vergrössert sich der volumenmässige Marktanteil des Zürcher Unternehmens bei den zellulären Kommunikationsmodulen, welche die Mobilfunktechnologie zur Kommunikation von Maschinen zu Maschinen (M2M) benutzen, auf 30% von 8%.

Asset-Deal

Möglich wird dies dank eines sogenannten Asset-Deals mit der chinesischen SIMCom Technology Group. Die Thalwiler übernehmen somit keine Firma, sondern nur die meisten Produkte, die Kundenbasis sowie die Entwicklungs- und Vertriebsmitarbeiter des Bereichs SIMCom Wireless. Unter anderem stossen 150 Experten zum F&E-Team von U-blox. Der Kaufpreis wird in bar bezahlt. Der Deal soll bis Ende März über die Bühne gehen.

Neue Guidance für 2017

Wegen der Übernahme passt das Management um CEO Thomas Seiler die Ziele für 2017 an. SIMCom Wireless werde ab April bis Jahresende einen Umsatz von 75 Mio USD zum Gesamtumsatz beisteuern. Dadurch wird U-blox in die Region von einer halben Umsatz-Milliarde vorstossen. Konkret wird ein Wert zwischen ...

