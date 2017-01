Mit der Fed ist sich der neue US-Präsident nicht grün. Dennoch könnte ausgerechnet er es sein, der Notenbanken weltweit den Ausweg aus ihrem Krisenmodus weist - und Sparern wieder zu nennenswerten Zinsen verhilft.

Seit der letzten schweren Finanzkrise 2008/2009 sind die wichtigsten Notenbanken der Welt im Krisenmodus. Sie halten die Zinsen niedrig und fluten die Finanzmärkte mit Geld, um Konjunktur und Inflation anzuheizen - lange Zeit ohne Erfolg.

Aber jetzt könnte der neue US-Präsident Donald Trump den Währungshütern mit einem Konjunkturprogramm unter die Arme greifen und Sparern auch in Deutschland wieder zu höheren Zinsen verhelfen. Ob er sein Versprechen hält, ist jedoch ungewiss. Und nichts fürchten Zentralbanker mehr als Unsicherheit.

Die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, ist dafür bekannt, stets ein Haar in der Suppe zu finden, wenn es um die US-Wirtschaft geht. Ob Börsenturbulenzen, globale Wachstumsschwäche, Brexit-Votum oder die Präsidentschaftswahl: Fast immer sieht sie einen Grund, den Leitzins nahe der Nulllinie zu halten. Seit der Finanzkrise gab es bislang erst zwei kleine Erhöhungen.

Doch jetzt hat auch Yellen nichts mehr auszusetzen. "Da sich die Wirtschaft unseren Zielen nähert, ist es sinnvoll, das Niveau der geldpolitischen Unterstützung schrittweise zu reduzieren", sagte sie in der vergangenen Woche. Sie rechne mit "ein paar Anhebungen" in diesem Jahr. Kein Wunder: Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und die Inflation liegt erstmals seit 2014 wieder leicht über zwei Prozent - also dort, wo die Notenbanker sie haben wollen.

Dass es so gekommen ist, können sich die Währungshüter allerdings kaum auf die eigene Fahne schreiben. Denn Experten sind sich ...

