Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit dem 8. Dezember gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Spitze mit 1,0755 USD gehandelt. Zuletzt wurde sie zu 1,0732 USD gehandelt. Am Freitag hatte der Euro noch unter der Marke von 1,07 USD notiert.

"Die Unsicherheit um den wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump belastet den Dollar auf breiter Front", sagte Stephan Rieke Devisenexperte bei der BHF-Bank. "Die bei seiner Amtseinführung geäusserten aggressiven handelspolitischen ...

