Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit klar tieferen Kursen geschlossen und damit an die schwache Vorwoche angeknüpft. Nach einer schwachen Startphase und einer Teilerholung über die Mittagszeit, zogen die tiefer eröffnenden US-Aktien die europäischen Märkte im späten Geschäft ebenfalls wieder tiefer nach unten. Begründet wurde die trübe Börsenstimmung zu Wochenbeginn unter anderem mit der Inaugurationsrede von Donald Trump vom vergangenen Freitag und seinen ersten Amtshandlungen. Unter dem Strich sei diese Rede eine weitere Enttäuschung gewesen und habe vor allem in wirtschaftspolitischer Sicht nicht die erhoffte Klarheit gebracht. Unter dem schwachen Börsenklima litten hierzulande vor allem Banken- und Pharma-Aktien.

In Börsenkreisen macht sich die Befürchtung breit, dass sich Trumps enger und eindimensionaler Fokus zuerst auf die Neuverhandlungen des Wirtschaftsvertrags NAFTA und auf den Rückzug aus dem Transpazifischen Abkommen (TPP) richten könnte. Dies überdeckt die Hoffnungen, die er mit der Ankündigung von Steuersenkungen und Infrastruktur-Programmen schürt. Was er genau wolle, bleibe indes noch immer unklar, hiess es am Markt. Die mit dem Börsenrally vom Dezember verteilten Vorschusslorbeeren seien mittlerweile aufgebraucht.

Der Swiss Market Index (SMI) fiel schliesslich um 0,56% auf 8'229,01 Punkte zurück. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,41% auf 1'313,15 Punkte und der breite Swiss Performance ...

