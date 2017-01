Was hat der Auftritt von Sean Spicer, Trumps Propagandaminister - pardon Pressesprecher - vom Wochenende mit der Börse zu tun? Nun, es ist ein Vorgeschmack auf das Heissluftgebläse, das in den nächsten vier Jahren angeschaltet bleibt. Denn die Trump Administration nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Obwohl der Platz vor dem Kapitol bei Trump's Amtseinführung offensichtlich halb leer blieb - ganz im Gegensatz zu Obama's Inauguration acht Jahre zuvor - liess Trump das Spektakel als "die grösste Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat", feiern. Ähnlich lax mit der Wahrheit wird auch in der amerikanischen Wirtschaftpolitik in Zukunft umgegangen werden. Das erinnert stark an die "New Economy". Ende des letzten Jahrhunderts zählten nicht die Fakten, sondern nur der schöne Schein und das krude Geschwätz ...

