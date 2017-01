Vontobel Morning Focus (ARYZTA, HUBER+SUHNER, TORNOS, ROCHE, SGS, INTERROLL, DKSH) Date: January 24, 2017 ************************************************** What's new? ************************************************** - ARYZTA (HOLD UR, PT 45.0 UR): Erneut hässliche Gewinnwarnung: EPS dürfte im GJ17 um 20% sinken - Begründung/Ausrede: geringere Erträge in Nordamerika, steigende Lohnkosten, Brexit und Bäckerei-Inbetriebnahme in Deutschland - JV wird überprüft - Rating und Kursziel ebenfalls - HUBER+SUHNER (BUY, PT 67.5): Auftragseingang und organisches Wachstum etwas höher als erwartet - Nettoumsatz leicht unter unseren Erwartungen - Huber+Suhner im 4Q16 wieder gewachsen - BUY, Kursziel 67.5 - TORNOS (HOLD, PT 3.40):...

