Zürich - Die Schweiz soll in der digitalen Transformation weltweit eine führende Rolle spielen. 50 digitale Vordenker, Unternehmer, Wissenschaftler, Pioniere und Politiker haben zusammen mit der Standort-Initiative digitalswitzerland mit seinen 57 Mitgliedern ein digitales Manifest verfasst. Dieses wurde am Worldwebforum in Zürich Bundesrat Johann Schneider-Ammann übergeben.

Das Digitale Manifest ist eine Vision für die digitale Schweiz. Das Ziel ist klar: Die Schweiz schafft im Rahmen der digitalen Transformation Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung und sichert dadurch ihren Wohlstand. Damit dies gelingt, werden im Digitalen Manifest Erfordernisse und Massnahmen an Gesellschaft, Politik, Infrastruktur, Bildung, Forschung, Innovation und Wirtschaft definiert. Auf Initiative von digitalswitzerland haben die 50 sogenannten Digital Shapers zusammen mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann an einem vorgängigen Workshop die Ausgangslage der Schweiz analysiert und konkrete Ideen im Digitalen Manifest zusammengetragen.

Digitales Haus Schweiz

"Sinnbild für das Digitale Manifest ist das Digitale Haus Schweiz, das auf dem Fundament Freiheit und Eigeninitiative steht", heisst es im Manifest. Diese beiden Werte sind im Bewusstsein verankert und ...

