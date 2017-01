D6HDATAGROUP nach Rekordergebnis im GJ mit höherer Dividende - Vorstand erwartet starken Anstieg bei Umsatz und operativem EBITDA DBK (VB +1,5%) Deutsche Bank denkt über Teilverkauf der Fondstochter nach, HB, S. 34-35 Deutsche Bank wird US-Milliardenklage von Großinvestoren nicht los F3CEnergy meldet Auslieferung von neuer Generation von Brennstoffzellensystemen an internationale Verteidigungsorganisation M5ZDefizitäre Solarsparte soll bei Manz durch Kooperationen in China zum Zugpferd werden, Interview BöZ, S. 10 MLPMLP-Chef Uwe Schroeder Wildberg bekommt überraschend Vertragsverlängerung, FAZ, S. 20 SAP SAP-Finanzchef: Laufzeiten unserer Cloud-Verträge schon deutlich länger als noch in den vergangenen Jahren, Interview BöZ, S. 11 Runplugged ist im Store: Wie die...

