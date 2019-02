DATAGROUP SE: DATAGROUP gewinnt Großauftrag der IKB Deutsche Industriebank AG DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge DATAGROUP SE: DATAGROUP gewinnt Großauftrag der IKB Deutsche Industriebank AG 08.02.2019 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATAGROUP gewinnt Großauftrag der IKB Deutsche Industriebank AG Pliezhausen, 07. Februar 2019. DATAGROUP hat mit ihrem Tochterunternehmen, der DATAGROUP Financial IT Services GmbH, die Ausschreibung für das Information Communication and Technology-Outsourcing der IKB Deutsche Industriebank AG über eine Laufzeit von fünf Jahren gewonnen. Die Vergabe hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. DATAGROUP konnte mit dem Gewinn der Ausschreibung an die langjährige Vertragspartnerschaft mit der IKB Deutsche Industriebank AG anknüpfen. DATAGROUP übernimmt bis zum 31.03.2025 die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur als Managed Service. Das abzudeckende Leistungsspektrum reicht von der Bereitstellung und Betrieb des gesamten Netzwerkes und der Serverinfrastruktur bis hin zum Applikations-Management für einzelne Anwendungen sowie der PC-Arbeitsplätze. Die Services sind konform zu den gängigen internationalen Sicherheitsstandards (insb. ISO 2700X, ISO20000, etc.) Darüber hinaus werden die regulatorischen Anforderungen eines Bankbetriebes durch die DATAGROUP Financial IT Services GmbH, insb. die MaRisk (BAIT) eingehalten. Ansprechpartner für weitere Informationen: DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49 7127 970-015 Fax +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de 08.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 774133 08.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JC8S7 AXC0196 2019-02-08/16:11