DGAP-Media / 2017-01-25 / 14:30 - Art-Invest Real Estate und Accumulata Immobilien starten urbanes Büro- und Gewerbequartier mit 64.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche - Hohes Interesse von etablierten Unternehmen und Start-ups - Sechs Gebäude in unterschiedlicher Architektursprache schaffen Arbeitswelten für mindestens 1.500 Angestellte - Bauvorbescheid seitens der Stadt genehmigt - Geplante Fertigstellung Ende 2019 München, 25. Januar 2017. Aus dem ehemaligen Temmler-Areal im Osten Münchens wird: "Die Macherei". Das hat der Projektentwickler, ein Joint Venture aus Art-Invest Real Estate und Accumulata Immobilien, auf einer Pressekonferenz sowie auf dem 9. Immobilienforum München am 25. Januar 2017 bekannt gegeben. Geplant ist ein urbanes Büro- und Gewerbequartier, das national wie international etablierte Unternehmen und Start-ups anzieht, zugleich aber auch Mehrwerte für den Bezirk Berg am Laim schaffen soll. Den Bauvorbescheid hatte die Stadt im November genehmigt. Der Baustart ist für Herbst 2017, die Fertigstellung für Ende 2019 vorgesehen. Auf der 26.400 Quadratmeter großen Grundstücksfläche an der Berg-am-Laim-Straße wird noch im Januar mit dem Abbruch der brachliegenden Industriegebäude des Arzneimittelherstellers Temmler begonnen. An ihrer Stelle plant der Projektentwickler ab Herbst 2017 den Bau von insgesamt sechs Gebäuden. Neben einer zentralen Plaza werden mehr als die Hälfte des bisher verschlossenen Grundstücks für die Öffentlichkeit zugänglich sein. In den Gebäuden selbst entstehen Geschäfts- und Einzelhandelsflächen, Restaurants, ein Design-Hotel, ein Boardinghouse und ein Fitnessstudio. "Darüber hinaus schaffen wir auf gut 55 Prozent der Mietfläche hippe Bürowelten für 1.500 bis 2.000 Angestellte aus national wie international etablierten Unternehmen und Start-ups", sagt Ferdinand Spies, Geschäftsführer der Art-Invest Real Estate. Herzstück des Ensembles ist das sogenannte Inkubatorgebäude, das mit rund 15.000 Quadratmetern als Start-up-Hub angelegt ist. Es wird vorrangig aus Ziegelstein errichtet - eine Reminiszenz an die früher in Berg am Laim angesiedelten Ziegelbrennereien. Im Inneren sind Loft-Büros mit 3,50 Meter lichten Raumhöhen und freiliegenden Leitungssystemen geplant. Für den stadtplanerischen Entwurf zeichnet das Büro OSA Ochs Schmidhuber Architekten [1] aus München verantwortlich. Zudem haben die Projektpartner Ende 2016 einen Architekturwettbewerb ausgelobt. Acht namhafte nationale und internationale Büros wurden eingeladen, ihre Entwürfe einzureichen. Auf den ersten drei Plätzen behaupteten sich HWKN Hollwich Kushner aus New York, Henning Larsen Architects aus Kopenhagen/München sowie msm meyer schmitz-morkramer aus Köln/Frankfurt. Differenzierende Höhen und Formen der einzelnen Gebäude sowie farblich und materiell unterschiedlich gestaltete Fassaden erzeugen von außen Spannung.Die Gebäudedächer werden als fünfte Fassade konzipiert. Eine öffentlich zugängliche Rooftop-Bar ist ebenso vorgesehen wie ein Fitnessparcours und Urban Gardening-Bereiche. Auf der Rückseite des Geländes soll klassisches Gewerbe einziehen. Räume mit fünf Meter hohen Decken im Erdgeschoss und Lagerplätzen, die über große Rolltore zugänglich sind, können beispielsweise von Start-up-Unternehmen für deren Versuchsträger als Werkstätten und Testlabor mit genutzt werden. Guido Prummer, Vorstandsmitglied Accumulata Immobilien: "'Die Macherei' orientiert sich bewusst an typischen früheren Industriegebieten wie Brooklyn, die sich in den vergangenen Jahren zu den urbansten und lebendigsten Bezirken ihrer Stadt entwickelt haben. Denn ob in New York, Oslo, Kopenhagen oder Hamburg: Mit dem Rückzug der Industrie wandeln sich überall auf der Welt ehemalige Randbezirke im Osten der Metropolen zu begehrten Quartieren. Das ist in München nicht anders. Allerdings: Um High Potentials für ihre hiesigen Standorte außerhalb des Zentrums zu gewinnen, müssen Unternehmen auch etwas bieten, das mit coolen Locations in Berlin oder London Schritt halten kann. Nichts Geringeres planen wir in Berg am Laim zu realisieren." Für die Konzepterstellung von "Die Macherei" haben die beiden Projektpartner nationale sowie internationale Quartierentwicklungen ähnlicher Größe besichtigt. Positive Aspekte der jeweiligen Projekte wurden übernommen beziehungsweise weiterentwickelt. Wichtigstes Ziel dabei war es, Synergieeffekte zwischen den heterogenen Nutzungen zu schaffen. So können Gäste von Hotel und Boardinghouse die quartierseigenen Restaurants und das Fitnessstudio nutzen. Ebenso können die Angestellten ihre Geschäftspartner vor Ort zum Mittagessen einladen und abends Lebensmittel einkaufen. Zudem sollen auch die Nachbarn das zur Berg-am-Laim-Straße hin großflächig geöffnete Quartier nutzen. "Wir möchten, dass ,Die Macherei' auch abends und an den Wochenenden belebt ist. Dafür machen wir mehr als die Hälfte der Grundstücksfläche öffentlich zugänglich, die über diverse Gastronomieangebote auch nach Büroschluss genutzt werden kann", erklärt Ferdinand Spies. Bereits vor dem offiziellen Vertriebsstart haben zahlreiche Unternehmen unter anderem aus den Bereichen IT, Kommunikation und Marketing Interesse signalisiert. Auch für den Einzelhandel, das Hotelgebäude und das Fitnessstudio liegen Anfragen vor. Für die bisherigen Interessenten sind nicht nur Konzept und Architektur entscheidend, sondern auch die Lage. So gibt es in unmittelbarer Nähe direkte Anbindung an U- und S-Bahn, Tram und zwei Bus-Linien sowie wichtige Straßen. Guido Prummer: "Trotz des schon jetzt großen Interesses: Wir bauen ohne konkrete Vorvermietungsquote. Zum einen, weil die Kunden grundsätzlich nicht gerne vom Reißbrett mieten, sondern sehen wollen, wo sie einziehen. Zum anderen, weil wir als Projektteam nachhaltig Vertrauen in den Münchner Markt haben und von dem Konzept und der Lage überzeugt sind." *Eckdaten "Die Macherei"* Adresse: Weihenstephaner Straße 28, 81673 München Website: www.die-macherei.de [2] Verkehrsanbindung: - S-Bahn: Leuchtenbergring (680 m, ca. acht Gehminuten, Stammstrecke) - U-Bahn: Josephsburg (710 m, ca. zehn Gehminuten, U2) - Tram: Schlüsselbergstraße (24-Stunden-Betrieb, direkt vor dem Grundstück, Linie 19) - Bus: Schlüsselbergstraße (direkt vor dem Grundstück, Linie 190/191) - Auto: gute Anbindung an das lokale und überregionale Straßennetz (300 m bis zum Mittleren Ring) sowie an die A 99 (Autobahnring Ost - alle Richtungen) und die A 8 Richtung Salzburg Flächenplanung: - Grundstücksfläche: ca. 26.400 m² - Mietfläche oberirdisch: ca. 64.000 m² - PKW Stellplätze: ca. 1.000 Stück, teilweise mit E-Ladestationen - hohe Anzahl an Fahrradstellplätzen Zeitplan: - 3. Quartal 2017: Beginn der Baumaßnahmen - 4. Quartal 2019: voraussichtliche Fertigstellung *Über Art-Invest Real Estate* Art-Invest Real Estate ist eine Immobilien-Investment- und Managementgesellschaft, die in Liegenschaften mit Wertschöpfungspotential in guten Lagen großer Städte investiert. Der Fokus liegt auf den deutschen Metropolregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, München sowie Stuttgart und Nürnberg. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden bereits 13 Sondervermögen für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt, davon drei Geschlossene Spezial Investment-KG. Projekte der Art-Invest Real Estate sind unter anderem das Nove und das neue Ruby Hotel in München, Alter Wall in Hamburg und der Kö-Bogen in Düsseldorf. *Über Accumulata Immobilien AG* Seit 1982 entwickelt und finanziert die Accumulata Immobilien Großprojekte. Das Münchner Unternehmen mit regionalem Fokus plant, baut und managt anspruchsvolle Gewerbe- und Business-Standorte, Bürogebäude, sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Das Leistungsspektrum und die Erfahrung der Accumulata Immobilien reichen von der Grundstücksentwicklung bis zur Vermarktung des fertigen Objekts. Kreativität und unternehmerisches Denken garantieren die Wertsteigerung der Immobilien. Dabei orientieren sich die langfristigen Perspektiven immer an Kunden, Partnern, Investoren und Anlegern - und selbstverständlich auch an den Menschen, die in diesen Gebäuden leben und arbeiten. Zu den Projekten der Accumulata Immobilien in München zählen die Medienfabrik, das Palais an der Oper und das Stadtquartier Am Südpark mit dem SÜDWINK. _Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die PR-Agentur. Bildmaterial in hoher Auflösung finden Sie unter: http://bit.ly/DieMacherei [3]_ *Pressekontakt "Die Macherei" * scrivo PublicRelations Nadine Anschütz Geschäftsführerin/PR-Beraterin Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München Telefon: +49 (0)89 45 23 508 10 Telefax: +49 (0)89 45 23 508 20 E-Mail: Nadine.Anschuetz@scrivo-pr.de Internet: www.scrivo-pr.de [4] *Unternehmenskontakt* Art-Invest Real Estate Promenadeplatz 12 D-80333 München Telefon: +49 (0)89 244 1790 60 Telefax: +49 (0)89 244 1790 89 Internet: www.art-invest.de Accumulata Immobilien Ganghoferstraße 68b D-80339 München Telefon: +49 (0)89 17 80 35 0 Telefax: +49 (0)89 17 80 35 72 Internet: www.accumulata.de

