Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX® zog nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen gestern direkt weiter durch auf der Oberseite. Da hatte sich einiges an Bewegungspotenzial angestaut, welches sich aktuell entlädt. Auch heute Morgen eröffnet das deutsche Börsenbarometer erneut sehr stark und zieht fast bis an die 11.900er Marke durch, bevor eine Stabilisierung einsetzt.

Nach der jüngsten 300 Punkte-Rally zeigt der RSI im Stundenchart nun bereits eine kurzfristig überkaufte Lage an. In den kommenden Handelsstunden muss daher mit dem Einsetzen einer längeren Konsolidierungsphase gerechnet werden. Im Zuge dieser favorisierten Konsolidierung im kurzfristigen Aufwärtstrend könnte das heutige Eröffnungsgap im Bereich 11.800 Punkte geschlossen werden, bevor der Rallyimpuls in Richtung 12.000 Punkte fortgesetzt werden dürfte. Rücksetzer an die Unterstützung im Bereich 11.800 Punkten sind tendenziell als Einstiegsmöglichkeiten in den Aufwärtstrend zu erachten, für Shortpositionen besteht kein Anlass aus charttechnischer Sicht.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01. bis 26.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Startet erneut mit Aufwärtsgap erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).