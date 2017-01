London / Amsterdam - Der Konsumgüterkonzern Unilever kommt in diesem Jahr nur mühsam aus den Startlöchern. Angesichts der schwierigen Lage in wichtigen Absatzmärkten werde Unilever 2017 nur langsam Fahrt aufnehmen können, sagte Unilever-Chef Paul Polman am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz für das vergangenen Geschäftsjahr. Erst im weiteren Jahresverlauf werde sich das Wachstum beschleunigen. Die Aktie war am Donnerstag Schlusslicht im EuroStoxx 50 und verlor zuletzt 3,65 Prozent.

Sorgen bereiten dem Hersteller von Artikeln wie Dove-Seife, Axe-Duschgel oder Lipton-Tee derzeit zwei seiner wichtigsten Märkte: Brasilien und Indien. Die Rezession in dem südamerikanischen Land und die mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...