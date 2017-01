Um sich gegen die Einreise möglicher Terroristen zu schützen, möchte die österreichische Regierung stärkere Grenzkontrollen einführen. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere schließt sich dem an.

Österreich will im Kampf gegen Extremisten die Daten von Bahnreisenden sammeln und Grenzkontrollen bis zum Ende des Bürgerkriegs in Syrien aufrecht erhalten. Sobald es zu einer Einstellung der Kampfhandlungen in Syrien komme, sei er hoffnungsvoll, dass man zur Normalität zurückfinde, sagte der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka am Donnerstag vor einem informellen Treffen der EU-Innenminister in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Grenzkontrollen werde es so lange geben, solange das Szenario ...

