Pfirsichplantagen, Gemüse und Zitrusbäume stehen in Sizilien unter Wasser, wo die Unternehmen abgeschnitten sind, während in Kalabrien die gesamten Fenchelfelder überflutet sind und es gibt enormen Schaden bei Salaten. Bildquelle: Shutterstock.com Zitrusfrüchte fielen durch starke Winde in Crotone auf den Boden und in Lamezia Terme sind auch Erdbeeren im Freiland...

Den vollständigen Artikel lesen ...