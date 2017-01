Zürich - Adobe wird Partner der Awwwards, einer Website-Auszeichnung, die täglich Preise für Design, Kreativität und Innovation im Netz verleiht.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Adobe als Hauptsponsor der Digital Thinkers Conference vom 2. bis 3. Februar 2017 in London auftreten und auch eine zentrale Rolle bei der ebenfalls von Awwwards organisierten Konferenz in Los Angeles später in diesem Jahr einnehmen. Bei der Veranstaltung in London sind mehr als 20 Vorträge von Designvisionären und innovativen Vordenkern geplant, aber auch zwei Workshops sowie die Möglichkeit für die Designszene, Netzwerke zu bilden und Ideen auszutauschen.

Andre Jay Meissner, verantwortlich für UX-Strategien bei Adobe in der EMEA-Region, wird am 2. Februar auf der Veranstaltung in London einen Vortrag mit dem Titel «Assumptions prohibited» zum Thema ...

