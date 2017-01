Paris - Europas Börsen haben am Freitag an ihre schwächelnde Tendenz vom Vortag angeknüpft. Die Unternehmensbilanzen an diesem Tag brachten keine richtungsweisenden Impulse. Der EuroStoxx 50 gab am späteren Vormittag um 0,70 Prozent auf 3295,83 Punkte nach. Bereits am Donnerstagnachmittag hatten die Gewinne nach zwei freundlichen Handelstagen zu bröckeln begonnen, so dass der Leitindex der Eurozone letztlich moderat im Minus schloss. Im Wochenverlauf bedeutet das aktuell einen minimalen Verlust von 0,09 Prozent.

Nachdem die Märkte so rasch gestiegen seien, sei die Luft momentan etwas raus, hiess es. Zudem stünden im Handelsverlauf mit den vorläufigen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal noch wichtige Konjunkturdaten aus den USA an.

In Paris büsste der CAC-40 um 0,71 Prozent auf 4832,68 Punkte ein. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,06 Prozent auf 7157,01 Zähler nach, womit er in den vergangenen fünf Handelstagen bislang einen Verlust von etwas mehr als einem halben Prozent verbuchte.

Im europäischen Branchenvergleich ...

