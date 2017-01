Zum Auftakt des 18. Spieltages in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Freitagabend auf Schalke mit 1:0 gewonnen. Alexander Meier hatte die Gäste in der 33. Minute in Führung gebracht, bei der es dann zum Glück der Eintracht auch blieb.

Die meiste Zeit war die Partie nämlich ausgeglichen, was sich in besonders wenigen Torchancen ausdrückte. Dem Treffer von Meier war zudem eine zweifelhafte Aktion zwischen Abraham und Naldo vorangegangen, die aber nicht gepfiffen wurde. Gegen Ende wurde Schalke immer ideenloser, sodass der Sieg schließlich in Ordnung ging. Von den Schalker Fans gab es zum Abschluss Pfiffe.