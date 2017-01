Der tschechische Präsident Zeman sieht in US-Präsident Trump einen Verbündeten im Kampf gegen die Flüchtlingspolitik der EU.

Der tschechische Staatschef Milos Zeman hat die neuen Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump in der Flüchtlingspolitik begrüßt. "Trump schützt sein Land, er sorgt sich um die Sicherheit seines Landes", schrieb Zemans Sprecher Jiri Ovcacek am Samstag im Internetdienst Twitter. Auch in Tschechien habe die Sicherheit der eigenen Bürger Vorrang. "Jetzt haben wir Verbündete in den USA", fügte der Sprecher hinzu. Zeman hatte Trump im vergangenen Jahr im US-Präsidentschaftswahlkampf unterstützt. Er ist seit langem ein Kritiker der Einwanderung aus muslimischen Ländern. In der Vergangenheit sprach er von einer "organisierten Invasion" und sagte, es sei "unmöglich, Muslime zu integrieren". Trump hatte am Freitag die Einreise von Flüchtlingen und Migranten in die Vereinigten Staaten massiv eingeschränkt. Ein von ihm unterzeichneter Erlass mit dem Titel "Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen in die Vereinigten Staaten" untersagt die Visa-Vergabe ...

