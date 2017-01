Mit wohlwollenden Äußerungen über den umstrittenen US-Präsidenten setzt sich Horst Seehofer in die Nesseln. Die Aussagen des CSU-Chefs fallen mit einer Entscheidung Trumps zusammen, die weltweit für Kopfschütteln sorgt.

Nach lobenden Worten über den neuen US-Präsidenten Donald Trump hat CSU-Chef Horst Seehofer scharfe Kritik einstecken müssen. Mit seinen Äußerungen mache der bayerische Ministerpräsident "die Demokratie verächtlich", erklärte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth (Grüne), am Sonntag in Berlin. Die Aussagen seien "schlicht eine Katastrophe" und "eine Bankrotterklärung für eine wertegeleitete Politik". Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "So wie Horst Seehofer die CSU heute aufstellt, weiß ich nicht, mit wem anders die CSU koalieren will als mit der AfD."

Der CSU-Chef hatte der "Bild am Sonntag" zuvor gesagt, Trump setze "mit Konsequenz und Geschwindigkeit" seine Wahlversprechen Punkt für Punkt um. "In Deutschland würden wir da erst mal einen Arbeitskreis einsetzen, dann eine ...

