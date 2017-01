Anfang Oktober startete Kaufland in Berlin einen Lieferservice, jetzt ergänzt das Unternehmen sein Angebot durch eine Abholstation. Diese ist seit heute in Betrieb und bietet den Kunden einen zusätzlichen Service bei der Warenzustellung. Sie befindet sich in Niederschöneweide, in der Schnellerstraße 20 D, neben dem Getränkemarkt der dortigen Kaufland-Filiale. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...